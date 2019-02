Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Biogen Idec -4,17% auf 321,17, davor 8 Tage im Plus (8,56% Zuwachs von 308,73 auf 335,16), 3D Systems -1,57% auf 13,79, davor 8 Tage im Plus (11,9% Zuwachs von 12,52 auf 14,01), Apache Corp. -1,27% auf 33,37, davor 7 Tage im Plus (13,16% Zuwachs von 29,87 auf 33,8), Exxon -0,9% auf 77,82, davor 7 Tage im Plus (6,15% Zuwachs von 73,98 auf 78,53), Manz -5,45% auf 25,15, davor 6 Tage im Plus (17,96% Zuwachs von 22,55 auf 26,6), Saint Gobain -0,66% auf 32,95, davor 6 Tage im Plus (7,47% Zuwachs von 30,86 auf 33,17), Bechtle -0,33% auf 75,25, davor 6 Tage im Plus (5,01% Zuwachs von 71,9 auf 75,5), Hochtief -1,04% auf 133,8, davor 5 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 131,1 auf 135,2), Telecom Italia -1,6% auf 0,529, davor 4 Tage im Plus (11,39% Zuwachs von 0,48 ...

