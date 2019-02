Apotheker galten als kampfstärkste Lobby Deutschlands. Das war einmal. Im Konflikt um den Arzneiversand zeigt sich, wie eine Branche den Anschluss an ihre Kunden verliert - und damit auch den Einfluss in Berlin.

Holger Neubert hat gegen seine eigenen Leute gewonnen. Man könnte auch sagen: Dank ihm hat die Zukunft über die Tradition gesiegt. Neubert gehört die Bodfeld-Apotheke in Elbingerode im Harz, er verkauft Medikamente ganz klassisch in der Filiale, aber eben auch online über seine Webseite und sogar über Amazon.

Einem Kollegen aus Bayern war das zu viel Innovation, er brachte Neubert vor Gericht. Der Vorwurf: Es sei unlauterer Wettbewerb, Amazon als eine Art erweiterte Ladentheke zu nutzen. Das Landgericht Magdeburg sah das anders: "Wenn grundsätzlich ‚Internetapotheken' erlaubt sind, dann darf ein Apotheker auch als Vertriebsweg den über eine Handelsplattform - wie amazon.de - wählen", urteilten die Richter.Der Apotheker aus dem Harz hat nun die juristische Bestätigung, dass nichts dagegen spricht, wenn Patienten in Deutschland vom Internet profitieren.

Dass Neubert, der rund 90 Mitarbeiter beschäftigt, sich dies überhaupt erst vor Gericht bestätigen lassen musste, sagt viel über seine Branche. Einst galten die Pharmazeuten als beinharte, traditionsbewusste Lobby, die ebenso laut wie durchsetzungsstark wusste, wie sie das hohe Gut der Gesundheit und der fachkundigen Beratung für ihre Geschäftsinteressen einsetzen musste.

Doch die Digitalisierung sorgt auch hier für Durcheinander. Die Phalanx der Pharmazeuten bekommt Risse. Rund 3000 der noch knapp 20.000 Apotheken besitzen mittlerweile zumindest eine Lizenz für den Onlinehandel. Sie wissen: Patienten haben die Scheu vor dem Internet verloren, sie kennen und nutzen die Vorteile des Onlinekaufs ganz selbstverständlich. Chronisch Kranke etwa sparen beim Onlinekauf im Jahr teils mehrere Hundert Euro an Rezeptgebühren. Und auf dem Land ist die Pillenversorgung per Post inzwischen manchmal buchstäblich naheliegender als der Gang zur Apotheke. Holger Neubert hat so aus seinem Standort im Harz das Beste gemacht. "Wir wollen unseren Kunden die Wahl selbst überlassen, ob Sie bei uns in unserem Onlineshop bestellen wollen oder auf einem Marktplatz wie Amazon", sagt er. Schon seit 2006 ist er online, seit 2013 bei Amazon.

Nach dem Buch oder der Pauschalreise auch noch per Klick ein paar Aspirin und den Hustensaft in den Warenkorb werfen? Für die Traditionalisten unter den Apothekern ist diese Vorstellung ein Graus. Doch im Beharren auf das Bisherige verliert die Branche ihren bislang wichtigsten Verbündeten: die Politik. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellt infrage, warum alles so bleiben sollte, wie es war. Anders als Spahns Vorgänger Hermann Gröhe (CDU) es in den Koalitionsvertrag schrieb, will der amtierende Minister den Pharmaversand nicht verbieten, sondern erlauben. Auch Rabatte sollen Onlineversender geben dürfen. Damit setzt er zwar EU-Recht um, aber unter Apothekern gilt das Vorhaben als geradezu umstürzlerisch. Unter Gröhe war die Welt noch in Ordnung, Spahn stellt sich ein bisschen quer.

Bis zu 2,50 Euro Preisnachlass pro rezeptpflichtigem Medikament will der Gesundheitsminister künftig erlauben. Ausländische Anbieter wie DocMorris gewähren heute schon mehr Nachlass. Rabatte soll es aber nur geben, bis fünf Prozent Marktanteil für den Onlineversand erreicht sind. Bisher macht die Pillenpost gegen Rezept gerade mal ein Prozent des Geschäfts aus.

Zugleich lockt Spahn die Zunft mit Boni für traditionellen Service: für Nacht- und Notdienste und weitere Dienstleistungen soll es mehr Geld geben, insgesamt 375 Millionen Euro im Jahr. Pro Notdienst gäbe es dann je Apotheke etwa 550 Euro.

Das geht in Zeiten voller (Kranken-)Kassen. Aber wäre es nötig? Ein Gutachten für das Bundeswirtschaftsministerium hatte 2017 ergeben, dass Apotheken rund 1,1 Milliarden Euro mehr Fixhonorar bekommen, als kostendeckend wäre. Als Vergütung je Packung reichten 5,84 Euro statt gut acht Euro, hieß es. Das überschüssige Geld solle zudem von reichen Apotheken an jene mit wenig Umsatz fließen. Die Gutachter schrieben, dass etwa die Hälfte der Betriebe wirtschaftliche Probleme habe.

Apotheken setzen mit Arzneimitteln rund 36 Milliarden ...

