Die Situation in den nationalen Unternehmen, im Besonderen der Bereich des Mittelstands, lässt einen entsprechenden "sense of urgency" erkennen. Zahlreiche Konzepte und vielfältiges Wissen wirken auf MitarbeiterInnen, Führungskräfte und Geschäftsführung. Entwicklungen in den Bereichen Life-Integration, Generation Z, Mobilität, das nachhaltige Wirken von Frauen im Unternehmen, Anforderungen an Leadership und Führungskultur, Teamorientierung, Generationendialog, stellen Menschen vor große Herausforderungen. Und dazu werden neue Formen des Miteinander wie Soziokratie und Holokratie als Lösung angeboten. Zusätzlich lassen sich nur schwer die entsprechenden Role-Models in den Bereichen erkennen. Damit entsteht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...