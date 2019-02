Erleichterung im Kontrollzentrum der japanischen Raumfahrtbehörde: Der Raumsonde Hayabusa 2 ist die Landung auf einem fernen Asteroiden gelungen.

Die japanische Raumsonde Hayabusa 2 ist rund 340 Millionen Kilometern von der Erde entfernt auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Das gab die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Freitag bekannt. Damit geht die Mission, an der auch deutsche Wissenschaftler beteiligt sind, erfolgreich in die nächste Phase.

Die unbemannte Sonde soll Material von der Oberfläche einsammeln. Zu diesem Zweck feuerte Hayabusa 2 einen kleinen Sprengsatz ab, ...

