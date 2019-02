Vorstand und Aufsichtsrat der OMV haben beschlossen, maximal 173.931 Stück (für Vorstandsmitglieder) sowie maximal 575.870 Stück (für sonstige Führungskräfte) an eigenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des von der Hauptversammlung der OMV am 18. Mai 2016 genehmigten Long Term Incentive Plans 2016 (LTIP 2016) und des von der Hauptversammlung der OMV am 22. Mai 2018 genehmigten Aktienteil des Jahresbonus 2018 an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte zuzuteilen. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an eigenen Aktien hängt von der tatsächlichen Zielerreichung aus den angeführten Programmen sowie von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMV ab und wird separat veröffentlicht, teilt die OMV mit. Der Jahresbonus ...

