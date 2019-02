Durch die Fusion entsteht nach Unternehmensangaben Europas größter unabhängiger Gas- und Ölproduzent. Die durchschnittliche Tagesproduktion von Wintershall und DEA von zusammen 575.000 Barrel Öläquivalent (pro-forma 2017) will das neue Unternehmen um rund 40 Prozent auf künftig 800.000 Barrel zwischen den Jahren 2021 und 2023 steigern. Dieses Wachstum soll sowohl aus dem bisherigen Portfolio der beiden Unternehmen kommen als auch aus neuen Förderregionen. DEA ist seit kurzem in Mexiko aktiv, Wintershall ist der Einstieg in eine neue Öl- und Gaskonzession in Abu Dhabi gelungen.

Mit dem Zusammenschluss strebt das Unternehmen ...

