- S&P 500 erreicht überkauften Bereich- Ergebnisse der Handelsgespräche entscheidend- Keine Fortschritte bei Brexit-Verhandlungen zu erkennen- DE30-Bullen schwächeln, achten Sie auf UmkehrsignaleDie Jahresanfangsrallye an der Wall Street wurde neben der dovischen Fed hauptsächlich von einem übermäßigen Optimismus beim Handelsstreit zwischen den USA getrieben. Im Ergebnis erreichte der markbreite S&P 500 am Mittwoch auf Tagesbasis zum ersten Mal seit August 2018 den überkauften Bereich (RSI) und konnte gestern im Intraday-Handel sogar ein neues Jahreshoch bei 2.797 Punkten ausbilden. Am Ende des Tages rutschte der US-Aktienindex aber nicht nur in die Verlustzone, sondern bildete im D1-Chart ein Umkehrsignal ...

