Die Mensing-Gruppe wird neu in das Recycling von LDPE-Folienabfällen in Hohenwestedt investieren. Dafür werde der Standort in Niederlangen zur Aufbereitung von Agrarfolien zum Februar 2020 geschlossen, sagte Andreas Mensing. Im Sommer 2018 hatte die TM-Tochter AFA Nord GmbH dort die ehemalige Lankhorst Recycling Deutschland GmbH übernommen. Wie der Gesellschafter der TM Recycling weiter sagte, hätten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...