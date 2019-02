++ Wachstum in Deutschland stagniert im vierten Quartal 2018 aufgrund massiven Lagerabbaus ++ DE30 könnte 38,2% Fibo-Retracement der letzten großen Abwärtswelle testen ++ Fresenius fordert von Akorn Schadenersatz wegen gescheiterter Übernahme ++ Die europäischen Anleger starteten den letzten Handelstag der Woche mit gemischter Stimmung. Die meisten Blue-Chip-Indizes aus Westeuropa verzeichneten in den ersten Minuten nach der Eröffnung leichte Rückgänge, während im östlichen Teil des Kontinents die Bullen dominierten. Polnische Aktien legten am meisten zu, während belgische Aktien am meisten zurückblieben. Der Einbruch der Lagerbestände kompensierte die Beiträge der privaten und öffentlichen Ausgaben und Investitionen. Der Nettoexport hatte keinen Einfluss auf das endgültige BIP für das vierte Quartal 2018. Quelle: Macrobond, XTB Research Das Statistische Bundesamt veröffentlichte heute um 8:00 Uhr die revidierten BIP-Daten. Obwohl Revisionen selten größere Abweichungen von den vorläufigen Messwerten aufweisen, lohnt es sich diese zu beobachten, da sie in der Regel wesentlich ...

