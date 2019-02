Personalvermittler Recruit Holdings wächst profitabel, Tabakkonzern BAT bleibt ein lohnender Zug und Waste Connections ist alles andere als Müll. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Recruit Holdings - Heuern statt feuern

Indeed ist die weltweit größte Onlinejobbörse mit monatlich mehr als 250 Millionen Besuchern. Vertreten ist das 2004 in Austin im US-Bundesstaat Texas gegründete Unternehmen inzwischen in über 60 Ländern. Die Websites sind in 28 Sprachen verfügbar. In Deutschland ist das Unternehmen auch bekannt als Trikotsponsor des Bundesligisten Eintracht Frankfurt.

Seit Oktober 2012 gehört Indeed zum japanischen Personalvermittler Recruit Holdings. Der baut das digitale Human-Resource-Geschäft gerade massiv aus. Im vergangenen Jahr kauften die Japaner etwa für 1,2 Milliarden Dollar die kalifornische Jobsite Glassdoor. Diese ist vor allem spezialisiert auf differenzierte Bewertungsprotokolle von Arbeitgebern. Datenmaterial zu 770.000 Unternehmen aus 190 Ländern ist inzwischen aufgelaufen. Rund 60 Millionen Nutzer rufen die Seite monatlich auf. Außerdem bietet Glassdoor Recruiting-Lösungen für mehr als 7000 Arbeitgeber, darunter 40 Prozent der 500 umsatzstärksten US-Unternehmen. In Japan profitiert Recruit angesichts schwacher Demografie und chronischen Arbeitskräftemangels von seiner langjährigen Expertise in der Personalrekrutierung.

Trotz hoher Investitionen in die digitalen Geschäftsfelder stehen in der Konzernbilanz noch umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro Nettoliquidität - und das Geschäft wächst profitabel. Nach drei Quartalen 2018/19 (31. März) zogen die Erlöse um sieben Prozent an, auf umgerechnet 13,8 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern und Wertberichtigungen verdiente Recruit umgerechnet 1,9 Milliarden Euro, gut elf Prozent mehr.

Aktientipp 2: Waste Connections - Gewinne aus der Tonne

Geld stinkt nicht, selbst wenn es vom Müll kommt. Das beweist Waste Connections seit Gründung 1997. Damals setzte das Unternehmen gerade 100 Millionen Dollar um. Dank einer klugen Wachstumsstrategie ist es heute mit fast fünf Milliarden Dollar Umsatz das drittgrößte Müllunternehmen in Nordamerika und erzielte im vergangenen Jahr 880 Millionen freie Mittelzuflüsse.

Vor allem an der Westküste schließen Kommunalbehörden mit Müllunternehmen oft exklusive langfristige Verträge. Auf solche entfallen gut 40 Prozent des Geschäfts von Waste Connections. Die Kommunen verlangen zwar eine hohe Servicequalität. Auch sind pro Jahr für Entsorger maximal Preissteigerungen in Höhe der Konsumentenpreisinflation drin. Das aber ist der Preis für den geringeren Wettbewerb. Als etablierter Partner bieten sich Waste Connections auf diesen Märkten allerdings klare Vorteile bei der Übernahme von Wettbewerbern.

Rund 60 Prozent des Geschäfts werden in wettbewerbsintensiven Märkten gemacht. Doch in vier von fünf Gebieten kontrolliert Waste Connections auch die Entsorgung. Das spart Entsorgungskosten, die andere Müllsammler tragen müssen. Im Branchenvergleich ist die Verschuldung von Waste Connections moderat. Die Nettoschulden liegen mit vier Milliarden Dollar beim knapp 2,7-fachen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Wertberichtigungen.

Weiterer Vorteil: Müll zu sammeln und zu entsorgen dürfte ein Geschäft sein, das auch in Zukunft wenig von disruptiven Plattformkonzernen wie Amazon bedroht wird.

Aktientipp 3: Packaging Corp. of America - Ein Wunder zum Spottpreis

Der Siegeszug des E-Commerce hat die Produzenten von Kartons und Wellpappe beflügelt. Etwa zwölf Prozent der gesamten Nachfrage kommt inzwischen vom Onlinehandel. Entsprechend haben viele Hersteller den Bau neuer Kapazitäten angekündigt. Um etwa acht Prozent könnten diese binnen drei Jahren ausgeweitet werden, sollten alle Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden. Das schürte bei Anlegern die Angst vor Überkapazitäten. Die Aktie der Packaging Corporation of America (PCA) etwa verlor im vergangenen Jahr 30 Prozent.

Eine Top-Chance, ein wunderbares Unternehmen zu einem günstigen Preis zu kaufen, sei das, sagt Meryl Witmer. Die berühmte Anlagestrategin der New Yorker Investmentfirma Eagle Capital Partners sorgt sich nicht vor zusätzlichen Kapazitäten. Erstens wachse der Markt insgesamt um ...

