Die Optimisten haben wieder die Oberhand, der Dax war in den vergangenen Tagen wieder im grünen Bereich. Was sind die Ursachen? Manfred Schmid, Leiter der Marktsteuerung, zählt auf: China und die USA sprechen wieder miteinander, vielleicht einigen sie sich doch im Handelsstreit, Donald Trump ist zufrieden, bekommt Geld und seine Mauer heißt dafür Barriere und in Großbritannien wird so oft über den Brexit abgestimmt, bis es passt. Sind Aktienrückkäufe eigentlich gut oder schlecht für Anleger? ... (Börse München in 100 Sekunden)

