News bei den Neulingen: Die Österreichische Beamtenversicherung hält 4,57 Prozent an Marinomed , wie Marinomed in einer Beteiligungsmeldung bekanntgibt. Und: European Lithium (im direct market gelistet, siehe http://www.boerse-social.com/listing )wird am 22.3. im Rahmen einer Roadshow-Tour, die auch München, Berlin und Hamburg umfasst, in Wien einen Abstecher machen. Es wird ein Mittagstermin sein. Weitere Infos(per e-Mail an info@europeanlithium.com) InternationaL. Der Fotodienst Pinterest geht an die Börse. Das Unternehmen aus San Francisco habe einen vertraulichen Antrag für eine Aktienplatzierung eingereicht, schreibt das "Wall Street Journal". Pinterest strebe dabei eine Bewertung von mindestens zwölf Mrd. Dollar an. Der Börsengang könnte ...

