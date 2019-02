Der Handel am Freitag begann in guter Stimmung, da die Anleger auf eine Verlängerung der Verhandlungsgespräche hofften und der deutsche Leitindex erstmals seit dem 3. Dezember die 11.500 Punkte in Augenschein nahm. Diese Gewinne gehen jedoch während des heutigen Nachmittags zurück, da es einige Bedenken gibt, dass die USA in naher Zukunft Autozölle ankündigen könnten. Der DE30 testet derzeit eine mittelfristige Abwärtstrendlinie.

