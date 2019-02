Das Fusionsinteresse in der Goldbranche ist weiterhin groß: Der weltgrößte Goldförderer Barrick Gold prüft offenbar einen Zusammenschluss mit Newmont Mining, der Nummer zwei. Was dahintersteckt.

Das Fusionskarussell im Goldbergbau dreht sich munter weiter. Der weltgrößte Goldförderer Barrick Gold hat im Januar für 5,4 Milliarden Dollar in Aktien Randgold Resources übernommen. Die Nummer zwei Newmont Mining legte nach und kündigte die Übernahme des Branchenfünften Goldcorp für 12,6 Milliarden Dollar an - ebenfalls in Aktien, ergänzt um eine kleine Barkomponente von zwei Cent pro Randgold-Aktie. Jetzt prüft Barrick gar eine Fusion von Newmont, möglicherweise im Gespann mit dem australischen Goldkonzern Newcrest Mining, dem weltweit sechstgrößten Förderer.

Das Unternehmen erwäge eine feindliche Offerte für den US-Konkurrenten Newmont Mining für rund 19 Milliarden US-Dollar, berichtet die Zeitung "Globe and Mail" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Newmont wollte sich dazu nicht äußern.

Barrick teilte später mit, dass noch keine Entscheidung für eine ...

