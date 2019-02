Köln (ots) -



- Ab 1. März 2019 weltweit im Handel - Preis in Deutschland: 129,99 Euro



- 1.471 Einzelteile - die Türen der dunkelblauen Karosserie lassen sich öffnen, das Dach kann hochgeklappt werden



- Der Mustang-Innenraum bietet Details wie die klassischen Mustang-Sitze, Radio, Lenkrad und Schaltung



Der ikonische Ford Mustang GT Fastback aus dem Jahr 1967 wird ab dem 1. März 2019 weltweit auch als LEGO®-Bausatz verkauft - entweder direkt bei den LEGO Stores oder im Einzelhandel. Das Set, es kostet in Deutschland 129,99 Euro, wurde von Ford und LEGO® in Zusammenarbeit entwickelt und besteht aus immerhin 1.471 Einzelteilen. Aufgrund der vergleichsweise großen Zahl von Legosteinen wird der Bausatz für Personen ab 16 Jahren empfohlen. Der Lego-Mustang ist 34 Zentimeter lang, 14 Zentimeter breit und rund zehn Zentimeter hoch. Er hat eine funktionsfähige Lenkung und auch das weltbekannte Mustang-Logo am Kühlergrill fehlt natürlich nicht. Dank der mitgelieferten Erweiterungsmöglichkeiten - wie zum Beispiel ein anderer Front- und Heckspoiler sowie andere Auspuffrohre (Side-Pipes) - können die Mustang-Fans ihr Modellauto dem eigenen Geschmack anpassen.



Das Ford Mustang LEGO®-Modell ermöglicht es, Gegenstände im Kofferraum zu verstauen und die Motorhaube zu öffnen, um einen Blick auf den V8-Motorblock inklusive Batterie, Schläuche und Luftfilter zu werfen. Die beiden Türen der dunkelblauen Karosserie lassen sich öffnen, das Dach kann hochgeklappt werden. Der Mustang-Innenraum bietet Details wie die klassischen Mustang-Sitze, Radio, Lenkrad und Schaltung. GT-Embleme sowie eine Auswahl an Nummernschildern (zum Beispiel "Michigan GT 1967") verleihen dem Bausatz den letzten Schliff.



Der 1967er Ford Mustang erweitert die LEGO® Creator Expert-Reihe. Zu diesen Sets gehören nicht nur Fahrzeug-Ikonen wie der Ford Mustang, sondern auch weltberühmte Bauwerke. Jeder Bausatz will die charakteristischen Eigenschaften des Originals so genau wie möglich wiedergeben. Diese Detail-Treue sorgt auch beim 1967er Ford Mustang-Bausatz für ein hohes Maß an Authentizität.



"Es gibt nur wenige Autos, die so unverwechselbar sind wie der Ford Mustang, und es ist beeindruckend, wie die Kombination aus Design und Tradition dieser legendären Baureihe beim neuen LEGO-Set umgesetzt wurde", sagt Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales and Service, Ford of Europe.



Jamie Berard, Design-Lead für die LEGO® Creator Expert-Serie, ergänzt: "Der Ford Mustang ist eines der symbolträchtigsten Autos in der Geschichte. Es war spannend, dieses Modell mitsamt den zahlreichen Möglichkeiten zur Individualisierung zum Leben zu erwecken".



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.



