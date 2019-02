Kurz bevor die Financial Times mit ihrer kritischen Berichterstattung zu Wirecard begann, hatte sich die Zahl der Leerverkäufer, die auf fallende Kurse setzten, deutlich erhöht. Die Finanzaufsicht Bafin nahm dies und die folgenden Kursstürze der Aktie zum Anlass, am Montag ein Leerverkaufsverbot für Wirecard-Aktien bis mindestens zum 18. April zu verhängen. Die Behörde hat dieses Vorgehen mittlerweile mehrfach verteidigt. Doch möglicherweise müssen dies Vertreter der Bafin in Kürze auch noch ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...