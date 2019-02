Wochenausblick: DAX - Luft wird langsam dünn. Autobauer im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der DAX verbesserte sich nun die zweite Woche in Folge. Zum Wochenschluss wurden die Schritte nach oben allerdings recht zaghaft. Dem DAX wie auch den meisten anderen Aktienmärkten fehlen signifikante Impulse. Nachdem der Datenreigen allmählich nachlässt rücken Wirtschaftsdaten, der Brexit und die Handelskonflikte mit den USA wieder ins Rampenlicht und verunsichern viele Investoren. So schloss der DAX im Bereich des Jahreshochs von 11.470 Punkten und der EuroStoxx 50 bei rund 3.270 Punkten. Die US-Indizes hinkten dem DAX etwas hinterher. Der S&P 500 Punkte verbesserte sich auf Wochensicht bisher nur um 0,35 Prozent gegenüber der Vorwoche.

Am Anleihenmarkt war in den zurückliegenden Tagen wenig Bewegung. Die Rendite der 10jährigen Bundesanleihe lag zum Wochenschluss bei rund 0,1. Relativ stark präsentierten sich derweil die Edelmetalle Gold und Palladium. Der Euro/US-Dollar verbesserte sich zum Wochenschluss auf 1,134 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

In der zurückliegenden Woche präsentierte sich die Mehrheit der Titel freundlich. Im DAX schoben sich 23 der 30 Aktien auf Wochensicht ins Plus. Zu den stärksten Werten zählten Deutsche Telekom und HeidelbergCement. Die T-Aktie überraschte mit guten Zahlen und erhöht die Dividende. Der Zementhersteller erwirtschaftete Q4 bessere Zahlen als erwartet. Nach Bekanntgabe der Daten gab es zudem zahlreiche positive Analystenkommentare. Ebenfalls im Fokus standen die Autowerte BMW, Daimler und VW. Spekulationen um US-Strafzölle diktieren derzeit die Aktienkurse der Autobauer und Automobilzulieferer. In der zweiten Reihe fielen Gerresheimer, Hapag-Lloyd, Nordex und Puma mit überdurchschnittlichen Kurszuwächsen auf. Gerresheimer wurde vor allem von positiven Analystenkommentaren beflügelt. Bei Hapag-Lloyd stufte Moodys die Kreditwürdigkeit nach oben. Kommende Woche meldet der Konzern Zahlen. Nordex und Puma meldeten überzeugende Zahlen für das abgelaufene Quartal. Im EuroStoxx 50 legten in der zurückliegenden Woche AXA, Safran und Société Générale überdurchschnittlich stark zu.

In der kommenden Woche werden aus Deutschland unter anderem Aareal, Aixtron, Aumann, Aurubis, BASF, Bayer, Beiersdorf, Borussia Dortmund, Covestro, Deutsche Euroshop, Dürr, Hapag Lloyd, Isra Vision, Kion, KWS Saat, Salzgitter, Ströer, Xing und Zalando Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus Europa stehen die Zahlen von ABB, Adecco, Ahold, Anheuser-Busch, Carrefour, Engie, Erste Group, Group PSA und Novartis und aus den USA die Daten von Dell und Home Depot im Fokus. Anfang der Woche startet der Mobile World Congress in Barcelona und In den USA werden in der zweiten Wochenhälfte Zahlen zum Autoabsatz im Februar veröffentlicht.

Wichtige Termine

China - Offizielle Einkaufsmanagerindizes Industrie und Dienstleistungen für China, Februar

China - Caixin PMI Industrie für China, Februar

Deutschland - Gfk-Konsumklimaindex für März

Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Februar

Europa - Wirtschaftsvertrauen, Geschäftsklima, Verbr.-Vertrauen Euro-Zone, Februar

Europa - Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Februar

Europa - Verbraucherpreise Euro-Zone, Februar

USA - Verbrauchervertrauen, Februar

USA - Auftragseingang Industrie, Januar

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 23. Februar

USA - BIP Q4

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Februar

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.640 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.000/11.240/11.370 Punkte

Der DAX bildet einen kurzfristigen Aufwärtstrend. Allerdings wird die Luft oberhalb von 11.450 Punkten dünn. Aus technischer Sicht hat der Index noch Potenzial bis 11.640 Punkte. Unterhalb von 11.370 Punkten sollten Anleger jedoch mit einer Konsolidierung bis 10.900/11.000 Punkte rechnen.

DAX in Punkten; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2018 - 22.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2014 - 22.02.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Punkten Bonuslevel/Cap in Punkten Finaler Bewertungstag DAX HX2WLM 129,37 10.000 14.000 20.09.2019 DAX HX2WLS 139,55 10.200 15.750 20.09.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 22.02.2019; 16:45 Uhr

