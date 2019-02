Die Wirtschaft stagniert, die Stimmung in den Unternehmen bricht ein. Deutschland droht in die Rezession zu stürzen.

Eigentlich hätten Bundesfinanzminister Olaf Scholz und seine Kollegen aus den Ländern und Kommunen heute allen Grund zur Freude gehabt. Denn das Statistische Bundesamt berichtete, dass der Staat (Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen) im vergangenen Jahr einen Überschuss der Einnahmen gegenüber den Ausgaben von 58 Milliarden Euro erzielt hat. So groß war der Positivsaldo seit der Wiedervereinigung nicht mehr, gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) beträgt er 1,7 Prozent.

Das Problem ist jedoch, dass der Überschuss schon bald in ein Defizit umschlagen wird. Der Grund: Das Ausgabengebaren der Regierung. In den vergangenen Jahren hat sie ohne Sinn und Verstand das von den Steuerproduzenten gespeiste Füllhorn des Sozialstaats über den Steuerkonsumenten ausgekippt. Angefangen von den Renten- und Pflegeleistungen über die Gesundheitsausgaben bis hin zum Bafög haben die Politiker immer neue Ansprüche an den Sozialstaat geschaffen. Diese sind - das zeigt die Erfahrung - kaum wieder rückgängig zu machen. Die demografische Entwicklung in den nächsten Jahren wird die Ausgabendynamik noch beschleunigen.

Jetzt droht die Basis für die staatliche Großzügigkeit zu erodieren. Der Wirtschaftsboom, der für volle Kassen bei den Kämmerern gesorgt hat, ist vorbei. Im vierten Quartal 2018 stagnierte das reale BIP gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im dritten Quartal um 0,2 Prozent gesunken war. Deutschland ist mithin ...

