Der Bundesrat hat die Einstufung der Maghreb-Staaten als "sichere Herkunftsländer" verschoben. Währenddessen nimmt die Zahl der Abschiebungen zu.

Die Zahl der Abschiebungen in die Maghreb-Staaten ist im vergangenen Jahr um rund 34 Prozent gestiegen. Wie das Bundesinnenministerium am Freitag in Berlin berichtete, wurden 1.873 Menschen aus Deutschland nach Algerien, Marokko oder Tunesien abgeschoben. 2017 waren es noch 1.398 gewesen, im Jahr davor 398 und 2015 sogar nur 135. Als erstes hatte die "Rheinische Post" über die Zahlen berichtet.

Das Innenministerium führt den Anstieg vor allem darauf zurück, dass mit etlichen Staaten vereinfachte Verfahren zur Zusammenarbeit vereinbart wurden. ...

