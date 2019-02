Am Freitag kehrte bei der Pfeiffer Vacuum Aktie nach der Euphorie am Donnerstag (im Zuge der Veröffentlichung neuer Geschäftszahlen) eine deutlich gedämpftere Stimmung ein. So ging die Aktie am Freitag mit einem Minus von 2,60 Euro bzw. -1,9% auf 133,70 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende. Das gilt es natürlich einzuordnen: Schließlich hatte die Aktie am Mittwoch noch im Bereich 126 Euro notiert, woraufhin es dann am Donnerstag zum erwähnten Kurssprung im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen ... (Peter Niedermeyer)

