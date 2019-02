Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FRE: Fresenius am 22.2. -2,75%, Volumen 128% normaler Tage , BAYN: Bayer am 22.2. -1,33%, Volumen 105% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 22.2. -1,10%, Volumen 78% normaler Tage , SIE: Siemens am 22.2. 1,48%, Volumen 103% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 22.2. 1,71%, Volumen 122% normaler Tage , WDI: Wirecard am 22.2. 4,35%, Volumen 34% normaler Tage , DAX: +0,30% Aktie Symbol SK Perf. Wirecard WDI 115.100 4.35% ThyssenKrupp TKA_DE 13.410 1.71% Siemens SIE 95.840 1.48% Beiersdorf ...

