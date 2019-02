Weltweit sind wenige Aktien so günstig wie die der deutschen Autobauer. Bieten BMW, Daimler, VW und Continental eine Chance für mutige Anleger?

So viel Masse, so wenig Kraft: Mit voraussichtlich 29 Milliarden Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr stehen BMW, Daimler, VW und der Zulieferer Continental für etwa ein Drittel der gesamten Nettogewinne aller 30 Dax-Konzerne. Doch mit einem Börsenwert von zusammengerechnet 200 Milliarden Euro stehen sie nur für 18 Prozent des Börsenwerts aller 30 Konzerne im Deutschen Leitindex.

Diese Rechnung macht deutlich: Deutschlands börsennotierte Automotive-Konzerne verdienen zwar prächtig. Doch die Anleger honorieren es nicht. Die Aktien gibt es zu Schnäppchenpreisen.

BMW - und heruntergerechnet jeder einzelner Anteilsschein - ist an der Börse knapp siebenmal so viel wert, wie die Münchener in einem Jahr netto verdienen, Daimler gar nur sechsmal so viel. Und Volkswagen gibt es bereits für den fünffachen Jahresnettogewinn zu kaufen.

Deutschlands Autobauer zählen damit nicht nur im Dax, sondern unter den Großkonzernen weltweit zu den billigsten Aktien. Dahinter kommen nur noch die intransparenten chinesischen Großbanken. Die Autobauer sind inzwischen so niedrig bewertet, dass allein ihre Produktionshallen, ihre technischen Anlagen und ihre Gebäude wertvoller sind, als der derzeitige Börsenwert.

Beispiel Daimler: Alle Vermögensgegenstände des Konzerns - dazu zählen die Zentrale in der Mercedesstraße 137 in Stuttgart ebenso wie die vielen Hundert Niederlassungen in Deutschland, Europa, Asien, Afrika, Australien und Amerika, einschließlich des 400 Hektar großen Werkes in Tuscaloosa, in das Daimler gerade wieder eine Milliarde Euro investiert - sind in der Bilanz, abzüglich der Schulden, mit einem Wert von 64,67 Milliarden Euro ausgewiesen.

Dieser Buchwert übersteigt den aktuellen Börsenwert um 20 Prozent. Das ist ungewöhnlich, denn üblicherweise gewährt die Börse einen satten Aufschlag, weil auch die Marke und das Potenzial der Firma einen Wert haben sollten.

Doch bei Daimler ist es umgekehrt. Den Mercedes-Stern und die dazugehörige Marke gibt es quasi gratis. Bei BMW ist die Relation aus Buchwert und Börsenwert ähnlich, bei Volkswagen sind die Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten sogar fast das Doppelte von dem wert, was der Konzern an der Börse kostet.

Selbst Continental, mehr als ein Jahrzehnt lang Anlegers Liebling, vermag sich dem Abwärtssog nicht zu entziehen. Der große Zulieferer lieferte stets mehr Gewinne, höhere Renditen und üppigeres

