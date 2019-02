Zum Ende der Handelswoche gab es eine recht interessante Nachricht von Daimler. So kündigten die Stuttgarter an, zusammen mit der BMW Group über 1 Mrd. Euro in einen "gemeinsamen Mobilitätsdienstleister" zu investieren. Im der Marketing-Sprache, die Daimler in der entsprechenden Meldung verwendet, heißt es dazu: Die beiden Unternehmen "schaffen einen neuen globalen Player, der nachhaltige urbane Mobilität konsequent zum Nutzen der Kunden umsetzt". Dazu sollen die Mobilitätsdienste von Daimler ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...