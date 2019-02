Zum Ende der Handelswoche konnte sich die Siltronic-Aktie nach den Turbulenzen am Donnerstag wieder etwas fangen. Ich weise darauf hin, dass ich bei Siltronic investiert bin. So ging das Papier am Freitag mit einem Plus von ca. 2,3% bzw. +2,06 Euro auf 90,50 Euro aus dem Xetra-Handel. Was an anderen Tagen eine beachtliche Tages-Performance gewesen wäre, war hier nur eine eher überschaubare Gegenreaktion auf den Kursrutsch am Donnerstag. Denn da war die Siltronic-Aktie bekanntlich von rund 97 ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...