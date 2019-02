Die Verhandlungsrunde in Washington zwischen China und den USA ist um zwei Tage verlängert worden. US-Unterhändler nennen konkrete Einigungspunkte. Gibt es bald eine Lösung im Handelsstreit der beiden Länder?

Die USA und China haben sich zuversichtlich gezeigt, ihren seit Monaten anhaltenden Handelsstreit beilegen zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Abkommen vereinbart werde, sei nun höher als die, dass es keins geben werde, sagte US-Präsident Donald Trump am Freitag in Washington nach neuen Konsultationen. Auch Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He sprach nach dem Treffen von "deutlichen Fortschritten". China sei bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um eine Einigung zu erzielen.

Trump sagte, dass er seinen chinesischen Kollegen Xi Jinping wahrscheinlich im März in Florida treffen werde, um über die wichtigsten Punkte einer Handelseinigung zu entscheiden. Allerdings schränkten Unterhändler ein, dass es noch zahlreiche Hürden gebe. Die Gespräche mit der chinesischen Delegation in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...