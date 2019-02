Privatautos sind selten in Pjöngjang, U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse stets überfüllt. Jetzt wird das öffentliche Nahverkehrssystem modernisiert - natürlich nicht ohne Propaganda für Staatschef Kim.

Es war längst überfällig, aber nun ist es so weit: Pjöngjang möbelt sein stark überlastetes Nahverkehrssystem auf. Es gibt funkelnagelneue U-Bahnwagen, Straßenbahnen und Busse - das alles mit viel Fanfaren, um der Bevölkerung zu zeigen, dass ihr Machthaber Kim Jong Un den Lebensstandard im Land hebt.

Die Modernisierungen sind zwar insgesamt eher noch bescheiden. Aber für die rund drei Millionen Einwohner der Hauptstadt Nordkoreas stellen sie einen willkommenen Wandel dar, bieten sich ihnen doch nur wenige Möglichkeiten, tagtäglich ihren Arbeitsplatz oder auch die Schule zu erreichen.

Als erstes kamen elektrische Trolleybusse, auch Oberleitungsbusse genannt, und neue High-Tech-U-Bahnwagen. Alles jedes Mal groß von den Medien verkündet - mit Fotos, die Kim höchstpersönlich als Zugführer bei den letzten Probefahrten zeigten. Und jetzt sind auch drei neue elektrische Straßenbahnen in Pjöngjang in Betrieb.Sie fassen nach offiziellen Angaben etwa 300 Passagiere, sitzend und stehend. Wer mitfahren will, muss seine Karte vorab in Geschäften kaufen und sie dann vor dem Einsteigen in eine Box stecken. Tickets sind spottbillig, umgerechnet weit weniger als ein Euro-Cent ist pro Fahrt im öffentlichen Verkehrssystem fällig, sei es per Trolley, herkömmlichen Bus, U-Bahn ...

