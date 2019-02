Erst übernahm der Investor Robus den Erotikhändler Beate Uhse, jetzt folgt die taumelnde Modekette Hallhuber. Was hinter dem Kriseneinsatz steckt.

Es war nicht fünf vor zwölf, sondern schon drei vor zwölf, als endlich die erlösende Nachricht kam: Gerry Weber "sichert Brückenfinanzierung" für seine Tochter Hallhuber, meldete der westfälische Modekonzern am 7. Februar um 23.57 Uhr per Ad-hoc-Mitteilung. Wenig später - und die Damenmodekette wäre dem Mutterkonzern Gerry Weber in die Insolvenz gefolgt, berichten Insider.

Der Preis der Pleiteabwehr: ein zehn Millionen Euro schweres Überbrückungsdarlehen, dessen Konditionen es in sich haben. Der Geldgeber kann in den kommenden Monaten de facto die Macht bei Hallhuber übernehmen. Über Details der Rettungsaktion hüllt sich Gerry Weber in Schweigen. Selbst den Namen des Finanziers will ein Sprecher offiziell nicht bestätigen, auch wenn der in der Branche bereits kurz nach dem Deal kursierte - und dort für hektisches Googeln sorgte: Der Finanzinvestor Robus hatte wieder zugeschlagen.

Robus? Vor wenigen Monaten hatte das Unternehmen bereits mit der Übernahme des Erotikhändlers Beate Uhse für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt folgt Hallhuber. Wie aber lässt sich mit der klammen Modekette noch Geld verdienen?

Krisen- und Schönwetterfälle

Am ehesten lässt sich Robus als eine Mischung aus Hedgefonds und Schuldeninvestor beschreiben. "Fremdkapital-Instrumente wie syndizierte Darlehen, Anleihen, Schuldscheindarlehen und Wandelanleihen" würden genutzt, um vorzugsweise in deutsche Mittelständler zu investieren, heißt es auf der Unternehmenshomepage.

2011 hatten die Finanzierungs- und Kreditspezialisten Mark Hoffmann und Dieter Kaiser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...