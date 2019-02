Am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger auch zum Wochenschluss ihren Optimismus beibehalten. Der Leitindex Dax übersprang im Handelsverlauf am Freitag sogar die Marke von 11.500 Zählern und markierte bei 11.504 Punkten den höchsten Stand seit Anfang Dezember 2018. Die Wochenbilanz zeigt ein Plus von 1,4 Prozent. Seit Jahresbeginn steht bereits ein Plus von neun Prozent zu Buche, seit dem am 27. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...