Weil die Großstadt-Straßen so verstopft sind, experimentieren Paketdienste mit dem öffentlichen Nahverkehr: Amazon holt sich ein Patent für Packstationen in Bussen. Und in Frankfurt bringt bald die Straßenbahn Pakete.

Was wäre, wenn der Kunde nicht zur Packstation fahren müsste, wenn er ein Paket abholt - sondern die Packstation zu ihm kommt? Mit diesem Gedanken spielt der Onlinegigant Amazon anscheinend bereits länger. Darauf deutet ein Patent hin, dass Amazon vor einigen Wochen in den USA bewilligt bekommen hat. Das Patent mit der Nummer "0227882 A1" beschreibt den Plan, Packstationen in Bussen oder Straßenbahnen einzubauen.

Damit würden die Packstationen auf festgelegten Routen durch die Stadt fahren. Der Empfänger könnte einfach seine Position angeben, und bekäme dann die passende Bushaltestelle angezeigt. "Sobald der Nutzer eine Busstation ausgewählt hat, könnte das System eine Liste von Zeitfenster präsentieren, zu denen verschiedene Busse mit mobilen Abholstationen geplante Stopps an der Haltestelle haben, aus denen der Nutzer dann wählen kann", heißt es in dem Patent.

Nachteil: Der Empfänger muss zur richtigen Zeit vor Ort sein. Sonst fährt sein Paket einfach weiter.

