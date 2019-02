Der Handelsstreit zwischen den USA und China, der nahende Brexit und etliche Unternehmensbilanzen beschäftigen die Anleger.

Beim Blick allein auf die Zahlen könnte sich bei den Anlegern momentan gute Laune breitmachen. Die leichte Delle aus der ersten Monatshälfte hat der Deutsche Aktienindex (Dax) längst hinter sich gelassen. Am Freitag nahm er gar wieder die Marke von 11.500 Punkten ins Visier, das bisherige Jahreshoch.

Von weiterer Aufbruchstimmung oder gar von Euphorie sind die Börsianer indes weit entfernt. Die letzten Handelstage im Februar sowie erst recht der weitere Verlauf im März bereiten ihnen zunehmend Sorgen. Viele sprechen dabei gar mehr oder weniger offen von "Wochen der Wahrheit", die für den weiteren Marktverlauf der kommenden Monate entscheidend sein könnten.

In der neuen Woche wächst dabei besonders die Spannung, je mehr es in Richtung Freitag geht. Für den 1. März hat US-Präsident Donald Trump eine Deadline gesetzt, bis zu der der Handelskonflikt zwischen China und seinem Land gelöst sein soll. Zuletzt gab es hier von beiden Seiten positive Aussagen, die auf eine Lösung hindeuteten. An den Märkten waren diese Worte einer der wesentlichen Treiber für eine positive Entwicklung.

Jetzt geht es allerdings in die entscheidende Phase, womit auch die Nervosität der Anleger steigt. Die wollen jetzt Fakten sehen. "Mit einer leichten Verschiebung des Termins wegen noch nicht abgeschlossener Verhandlungen könnten die Märkte leben", bringt Robert Greil die Lage auf den Punkt.

Mit einer nur kleinen Teileinigung oder sogar überhaupt keiner Einigung dürften sie ein Problem haben, befürchtet der Chefstratege der Merck ...

