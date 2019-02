Aufkommende Schwäche ließ die Nestlé-Aktie im Oktober kurzzeitig unter die Marke von 65,00 Euro zurückfallen und bis zum 4. Dezember wieder auf ein Hoch bei 76,24 Euro ansteigen. Von dort aus fiel der Wert bis zum 27. Dezember noch einmal auf 68,88 Euro zurück.

Die auf diesem Niveau gestartete Rallye hat den Kurs in einer dynamischen Bewegung in dieser Woche auf ein neues 52-Wochenhoch ansteigen lassen. Durch den am Donnerstag vollzogenen Anstieg über die 80,00-Euro-Marke wurde das im Sommer ... (Dr. Bernd Heim)

