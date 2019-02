Bei der Nordex-Aktie stand ja bereits diverse Male die psychologisch durchaus wichtige Marke von 10 Euro "glatt" im Blickfeld. Und mit Unterstützung der zuletzt veröffentlichten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 sieht es so aus, als ob diese Marke nun signifikant übersprungen ist. Natürlich lässt sich darüber streiten, wann so etwas "signifikant" ist. Immerhin ging die Nordex-Aktie am Freitag mit 10,975 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende, was einem Tages-Plus von 17 Cents bzw. ... (Peter Niedermeyer)

