Wenn die Fakten nicht auf dem Tisch liegen, sondern die Ungewissheit besonders groß ist, dann ist es auch kein Wunder, wenn die Volatilität erhöht ist. So sahen wir es zuletzt bei der Gerry Weber International AG (kurz "Gerry Weber"). So ging die Aktie am Freitag mit einem Tages-Plus von 7 Cents bzw. rund 17,6% auf 0,501 Euro aus dem Xetra-Handel ins Wochenende. Doch es gilt aufzumerken: Denn am Freitag gab es auch zwei interessante Meldungen zu den sogenannten Managers' Transactions bei Gerry ... (Peter Niedermeyer)

