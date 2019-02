23. Februar 2019 - 23:45 Uhr - Montag und Samstag dieser Woche waren die treibenden Tage. Das nächste Ziel muß jetzt ein higher High sein, sonst verpufft der Trend. - Solche Wochenergebnisse erinnern an die guten alten Zeiten des Bitcoins, wie man sie Ende 2017 erleben konnte. Nach einem hervorragenden Montag verzeichnet der Bitcoin auch am Samstag ein Plus von knapp 4,5%. Und die großen Altcoins stehen dem Bitcoin in nichts nach. Beispiel Ethereum. Hier liegt man mit etwas über 7% im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...