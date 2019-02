Detroit (awp/sda/reu) - Der Schweizer Pharmakonzern Roche kurz vor einem milliardenschweren Zukauf in den USA. Das "Wall Street Journal" berichtete am Samstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass Roche an Spark Therapeutics interessiert sei. Der Konzern wolle für das Biotechnologie-Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...