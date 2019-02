Wahllokale bleiben für Stunden geschlossen, Urnen werden niedergebrannt, Soldaten erschießen "politische Rowdys": Die Konflikte am Wahltag haben bereits etliche Opfer gefordert.

Am Wahltag in Nigeria haben Soldaten im Staat Rivers sechs mutmaßliche Angreifer erschossen. Bei den Toten habe es sich um "politische Rowdys" gehandelt, teilte ein Militärsprecher mit. Danach wurde am Samstag auch ein Leutnant ...

