"Fachkräftemangel" ist einer der erfolgreichsten Framing-Begriffe. Dahinter stecken nicht nur Interessen, sondern eine inhumane Vorstellung von der Wirtschaft als Selbstzweck.

Es ist lange kein Tag vergangen, an dem nicht dieses hässliche Wort in Pressemitteilungen und Agenturmeldungen auftauchte: "Fachkräftemangel". Wenn dereinst einmal ein Historiker die Geschichte des "Framings" im deutschsprachigen Raum im ersten Drittel des 21. Jahrhunderts schreiben sollte, so wird der Fachkräftemangel darin eine Hauptrolle spielen.

Wer auch immer dies Wort vor einigen Jahren erfunden hat, war jedenfalls ein großer Framing-Meister. Denn er oder sie hat es geschafft, mit einem einzigen Wort nicht eine neutrale Zustandsbeschreibung, sondern eine bestimmte, problematisierende Wertung und eine alarmierende Aufforderung zum Handeln zu etablieren. Weil dieses Wörtchen so oft und allerorten zu hören und lesen ist, versinken die vereinzelten Widerworte dagegen in diesem Schwall. Zumal er sich aus Unternehmen, Wirtschaftsverbänden und öffentlichen Behörden gleichermaßen ergießt.

Schauen wir uns das Wort näher an. Zunächst werden da aus Arbeitern und Angestellten "Kräfte" gemacht. Kraft ist ein Begriff in der Physik, der Wissenschaft von der unbelebten Natur. Menschen werden also zu einer leblosen Größe erklärt. Weiter: Der Fachkräftemangel ist ein Mangel. Wem mangelt es da? Deutschland? Den "Fachkräften" selbst? Natürlich nicht.

Ist das, was man uns in diesem Begriff als Mangel und großes volkswirtschaftliches Problem darstellt, nicht eigentlich vielmehr der Sieg nach jahrzehntelangem Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit? Ist es nicht für eine Gesellschaft und Volkswirtschaft viel besser, wenn ein Unternehmen nun zwar vielleicht fünf statt früher drei Monate lang nach einem geeigneten Bewerber suchen muss, aber dafür kaum noch ein Ingenieur, Betriebswirt oder Mechatroniker jahrelang arbeitslos bleibt? Für jede potentielle ...

