Apple hat auch am Freitag zum Wochenschluss einen kleinen Aufschlag geschafft. Das ändert am Gesamtbild nichts, insofern der Titel ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrends angekommen war. Das erste Kursziel sind jetzt nach Meinung von charttechnischen Analysten 160 Euro. Darüber wären die Notierungen in der Lage, 170 bis 180 Euro zu erreichen, da sich kaum nennenswerte Hürden bis dahin finden.

Bankanalysten optimistisch

Bankanalysten sehen ebenfalls Kursziele von gut 20 % als ... (Frank Holbaum)

