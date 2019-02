Im Fokus der neuen Börsenwoche steht die Technologiebranche, die sich in Barcelona trifft. Bayer muss sich zum zweiten mal vor Gericht verantworten.

Die Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China dürften die Anleger zum Wochenanfang positiv stimmen. Die ersten Andeutungen hievten den Dow Jones bereits am Freitag auf einem Jahreshöchststand.

In Europa schaut die Wirtschaft ab Montag Richtung Spanien. In Barcelona werden auf dem Mobile World Congress die Trends der Technologiebranche vorgestellt.

Die deutschen Anleger haben vor allem Leverkusener Firmen im Blick. Covestro legt seine Zahlen vor und ein paar Meter weiter wird in der Bayer-Zentrale der Auftakt des zweiten Glyphosat-Prozesses in den USA verfolgt.

1 - Handel in Asien

Die Tokioter Börse hat die Handelswoche mit einem deutlichen Plus begonnen. Beflügelt wurden die Kurse am Montag insbesondere von der Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 21.572 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,9 Prozent und lag bei 1623 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2,8 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann drei Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,7 Prozent.

2 - Vorgaben aus den USA

Die Hoffnung auf einen Durchbruch bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat der Wall Street zum Wochenschluss zu Kursgewinnen verholfen. Der US-Leitindex Dow Jones schloss am Freitag auf dem höchsten Stand des Jahres bei 26.031 Punkten ...

