Der amerikanische Düngemittelkonzern The Andersons Inc. (ISIN: US0341641035, NASDAQ: ANDE) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,17 US-Dollar aus. Die Aktionäre erhalten die Auszahlung für das zweite Quartal am 22. April 2019 (Record date: 1. April 2019). Der Konzern zahlt seit 90 Quartalen, seit dem Börsenlisting am 20. Februar 1996, in ununterbrochener Folge eine Dividende. Auf das Jahr hochgerechnet schüttet ...

