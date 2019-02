Papierflieger-Workshop in der Flughafen Wien-Besucherwelt >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang Flughafen Wien Papierflieger-Workshop in der Besucherwelt: Wie der perfekte Papierflieger gebastelt wird, zeigte der bekannte Physiker Werner Gruber heute vor - im Rahmen des Papierflieger-Workshops in der Besucherwelt. Den zahlreichen Gästen, ob groß oder klein, und uns hats Spaß gemacht! Infos zu den nächsten Terminen gibts demnächst hier auf Facebook. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier FACC hat die Helden der Lüfte >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Uniqa am Wochenende ausserbörslich ... » voestalpine und Andritz vs. RHI und ... FACC ...

Den vollständigen Artikel lesen ...