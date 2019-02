Leicht weiter zulegen konnten die europäischen Börsen auch zum Wochenausklang, die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China diente hier als hauptsächliche Stütze. In der Branchenübersicht hatten die Bergbau- und Rohstoffunternehmen mit einem Plus von knapp 2,0% die Nase vorn, schwächster Sektor waren die Lebensmittel- und Getränkehersteller, die 0,8% nachgeben mussten. Hier kam vor allem Belastung durch die milliardenschweren Abschreibungen beim US-Nahrungsmittelkonzern Kraft Heinz. Durch die Verbindung zu dem US-Konzern musste der Bierbrauer Anheuser-Busch ein Minus von 3,6% hinnehmen. Die französische Großbank Societe Generale will den Sparkurs verschärfen und im Investmentbanking massiv Stellen reduzieren, ...

