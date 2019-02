Das deutsche Baugewerbe hat im vergangenen Jahr so viel verdient wie seit Jahrzehnten nicht. Zuletzt war das Neugeschäft 1994 größer gewesen als 2018. Die Zahlen zeigen: der vielbeschworene Bauboom ist längst Realität.

Angesichts des Immobilienbooms hat die deutsche Bauwirtschaft das beste Neugeschäft seit fast einem Vierteljahrhundert erzielt. 2018 stiegen die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe binnen Jahresfrist kräftig um 10,1 Prozent auf 79,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. "Damit ist der höchste jemals gemessene Wert an Aufträgen in einem Dezember in Deutschland erreicht worden", erklärten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...