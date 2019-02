Letzte Woche markierte die siebente infolge mit einem Gesamtemissionsvolumen von über EUR 30 Mrd. (mit EUR 37 Mrd.). Erstmalig dieses Jahr entfiel der Großteil auf Non-Financial Emissionen (36 %). Danske Bank emittierte am Freitag eine Senior Non- Preferred Anleihe im Volumen von EUR 1,25 Mrd. bei MS+155 BP (lange 3 Jahre). Darüber hinaus beendete Volksbank Wien AG am Freitag die Roadshow zur geplanten Emissionen eines Benchmark Covered Bonds (7J). Ratings: S&P bestätigte am Freitag das BBB Rating von Kraft Heinz Co., senkte jedoch den Ausblick auf negativ. Des Weiteren senkte Moody's das Senvion S.A. Corporate bzw. Anleiherating jeweils um eine Stufe auf B3 bzw. Caa1 (negativer Ausblick).AT: Vergangenen Freitag gab ...

