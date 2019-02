++ Verzögerter BIP-Bericht und Powell-Rede für diese Woche geplant ++ Kim Jong Un und Donald Trump treffen sich am Mittwoch ++ Mark Carney und Stefan Ingves halten heute Reden ++ Weltweit konnten Aktien in der vergangenen Woche ihre Erholung fortsetzen, da der Handelsoptimismus den Nachrichtenfluss dominierte. Die kommende Woche wird jedoch wichtig sein, da US-Präsident Donald Trump entscheiden wird, ob er mit niedrigeren Zöllen fortfahren oder zusätzlichen Druck auf China ausüben will. Zudem wird der BIP-Bericht für Q4 2018 veröffentlicht, der sich durch die Stilllegung der US-Regierung verzögerte. Heutige Datenveröffentlichungen: 11:00 Uhr | Großbritannien, Gouverneur Mark Carney von der Bank of England spricht in London 16:00 Uhr | USA, vorläufige Lagerbestände im Großhandel (Dezember): Erwartet: 0,2%, Vorwert: 0,3% (im Monatsvergleich) 16:30 Uhr | USA, Dallas-Fed-Herstellungsindex ...

