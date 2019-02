Vevey (ots) -



Im Jahr 1819 ging die erste Schokolade von Cailler über den

Ladentisch. 200 Jahre gemeinsame Glücksmomente später ist es für den

ältesten noch existierenden Chocolatier der Schweiz an der Zeit, die

Schokolade neu zu erfinden. Die neue Linie Dark&Milk vereint den

unverwechselbaren Genuss zartschmelzender Cailler Milchschoggi mit

der Intensität dunkler Zartbitterschokolade.



Mit ihrem zwei Jahrhunderte alten Know-how in der Schokoladenkunst

ist Cailler fest verankert im kulinarischen Erbe der Schweiz.

Klassiker wie Fémina, Frigor oder die berühmte Branche Cailler rufen

unbeschwerte Kindheitserinnerungen und süsse Genussmomente wach und

verkörpern pure Schweizer Schokoladenexzellenz. Cailler steht für 200

Jahre gemeinsame Glücksmomente.



Mit der neuen Linie Dark&Milk erfährt diese Tradition eine würdige

Fortsetzung: Wer schon immer lieber dunkle Schokolade essen wollte,

diese aber zu bitter oder nicht cremig genug fand, muss sich nun

nicht mehr entscheiden: Dark&Milk vereint das Einzigartige, für das

die zartschmelzende Cailler Milchschokolade bekannt ist, mit der

Intensität dunkler Zartbitterschokolade.



Schokoladeliebhaber können aus drei Intensitätsstufen wählen



Cailler Dark&Milk kombiniert den unverwechselbaren Genuss

zartschmelzender Milchschokolade mit drei unterschiedlichen

Intensitäten dunkler Zartbitterschokolade:



- Cailler Dark&Milk Smooth mit 41% Kakao für alle, die einen

sanften Einstieg in die Welt der dunklen Schokolade bevorzugen;

- Cailler Dark&Milk Rich mit 51% Kakao für alle, die eine

ausgewo-gene Balance zwischen Milch- und Zartbitterschokolade

bevorzugen;

- Cailler Dark&Milk Intense mit 61% Kakao für alle, die voll und

ganz auf den Charakter der dunklen Zartbitterschokolade stehen.



Auch mit Kakaobohnen oder als zart gefüllte chunky cubes



Cailler Dark&Milk gibt es in drei Formaten: als knackig geröstete

Kakaobohnen, die mit Cailler Dark&Milk-Schokolade umhüllt sind, als

zart gefüllte Pralinen in einer Party-Packung und als Tafel in der

traditionellen 100-Gramm-Packung.



Design: Wechselspiel aus Tradition und Moderne « Made in Gruyère »



Für das Verpackungsdesign wurde die Kreativagentur MEO mit Sitz im

freiburgischen Bulle beauftragt. Die Zusammenarbeit zeugt von

Caillers fester lokaler Verwurzelung. Die neue Cailler Dark&Milk

kommt in einem neuen, frechen Design daher. Verbindendes Element ist

eine schwarz-weiss gefleckte Kuh mit festlichem Kopfschmuck, die für

die Verbindung zwischen Tradition und Moderne steht. Das Kuhmotiv

versteht sich als Hommage an den traditionellen Alpabzug und die

Freiburger Kühe, die jeden Tag die Milch für die Produktion von

Cailler Dark&Milk liefern. Drei Goldmedaillen zieren die Vorderseite

der Verpackungen in Anlehnung an die Auszeichnungen, welche die

Cailler-Milchschokolade an verschiedenen Weltausstellungen gewann. Je

nach Intensitätsstufe ist grün, blau oder rosa die dominierende Farbe

der Verpackung.



Von der Kakaobohne zur Schokolade im Greyerzerland



Die neue Cailler Dark&Milk wird in Broc im Greyerzerland

hergestellt. «Cailler Dark&Milk verkörpert pure Schweizer

Schokoladenkunst. Die Verbindung zartschmelzender Milchschokolade mit

intensiver Zartbitterschokolade bietet allen Schokoladenliebhabern

ein ganz neues Geschmackserlebnis», sagt Olivier Quillet,

verantwortlich für die Division Schokolade von Nestlé Schweiz.



Naturnah, lokal produzierte Milch; Kakaobohnen aus zertifizierter

Produktion; kein Palmöl



Auch bei der neuen Cailler Dark&Milk stammt die Milch von Kühen

aus der Region, die in einem Umkreis von 30 Kilometern von der

Schokoladenfabrik weiden. Zudem sind die 47 Bauernbetriebe

IP-SUISSE-zertifiziert und fördern mit ihrer naturnahen und

umweltschonenden Produktion die Bio-diversität. Auch sind die

verarbeiteten Kakaobohnen zu 100 % UTZ-zertifiziert und werden aus

dem Nestlé Cocoa Plan bezogen; Dieser zielt darauf ab, das Leben der

Bauern und ihrer Gemeinschaften zu verbessern. Und schliesslich kommt

auch die neue Dark&Milk ganz ohne Palmöl aus; diesen nachhaltigen

Ansatz verfolgt Cailler übrigens schon seit 2013. Lokal, naturnah und

nachhaltig produziert.



5'000 Musterboxen warten auf glückliche Geniesserinnen und

Geniesser



Wer sich beeilt, kann mit etwas Glück ab 4. März auf der Website

von Cailler (www.cailler.ch/darkmilk) eine von 5'000 Musterboxen

bestellen und zu den ersten gehören, welche die neue Cailler

Dark&Milk geniessen können. Für alle anderen ist die neue Cailler

Dark&Milk ab 11. März bei NestléShop, Coop, Coop to go, Manor und

Drogerie Müller sowie im Maison Cailler in Broc erhältlich. Im Maison

Cailler wird es anlässlich des Tages der Offenen Tür am 24. März

ausserdem eine Verkostung geben.



