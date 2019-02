Der niederländische Logistikkonzern PostNL N.V. (ISIN: NL0009739416) will für das Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,24 Euro ausbezahlen. Im Vorjahr wurden 0,23 Euro ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 16. April 2019 statt. Die Ausschüttungsquote beträgt 80 Prozent. PostNL zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende aus. Die Zwischendividende (7 Eurocent) wurde bereits im August 2018 ...

