Der neue Eigentümer Fosun hilft beim China-Auftritt: Ab dem 1. Februar setzt die Wolford AG auf die Fosun Fashion Brand Management Company (FFBM) als neuem Partner für das Management ihres Markenauftritts im wichtigen Markt China. Nachdem Wolford bisher schon in Hong Kong und Macau Präsenz gezeigt hat, soll FFBM nun die geplante Marktoffensive in China steuern. Im Auftrag von Wolford wird FFBM seine lokale Kompetenz einbringen, die Markteintrittsstrategie für China im Detail entwickeln und verantwortlich sein für das operative Management aller Groß- und Einzelhandelskanäle sowie für den Online-Handel. Damit sichert FFBM den kulturellen "fit" des Merchandisings und übernimmt auch alle operativen Aufgaben. Gemeinsam mit FFBM will ...

