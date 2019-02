HMD Global, Lizenznehmer der Nokia-Telefone, hat auf dem Mobile World Congress (MWC) gleich fünf neue Modelle vorgestellt. So wurden in Barcelona etwa die Modelle Nokia 1 Plus für einen Listenpreis von 99 Dollar sowie die Modelle 3.2 und 4.2 zu Preisen zwischen 139 und 199 Dollar präsentiert. In Form des Nokia 210 war zudem ein so genanntes Featurephone für 35 Dollar dabei: Pro Jahr würden weltweit noch immer 400 Millionen Einfach-Handys verkauft, betonte HMD-Chef Florian Seiche bei der Vorstellung. ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...