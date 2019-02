"Mit der Firma Pultrex haben wir einen wertvollen, erfahrenen Partner an unsere Seite, mit dem wir unser Geschäftsbereich der Pultrusion nachhaltig ausbauen werden", erklärt Nicolas Beyl, President des Segments Reaktionstechnik der Krauss-Maffei-Gruppe. Pultrex verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Pultrusion, dem kontinuierlichen Strangziehen von faserverstärkten Profilen und Rundstäben. Weltweit sind mehr als 600 Pultrusionsanlagen von Pultrex im Einsatz. Zum Produktportfolio gehören komplette Pultrusions-, Pullwinding- sowie Filament-Winding-Anlagen. Darüber hinaus fertigt Pultrex Profile für zahlreiche Kunden zum Beispiel in der Bau-, Transport- oder Windkraftindustrie. Auch Colin Leek, Managing Director bei Pultrex, freut sich auf die Zusammenarbeit unter dem neuen Unternehmsdach: "Das Einsatzspektrum pultrudierter Profile ist extrem vielfältig und wächst ständig. Durch die Zusammenarbeit mit Krauss Maffei ergeben sich für uns und unsere Kunden noch ganz neue Möglichkeiten und Anwendungen. Von unserer Partnerschaft mit dem global aufgestellten Technologieführer werden alle unsere Kunden profitieren, insbesondere vom weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk." 2017 ist Krauss Maffei in den Markt der Pultrusion gestartet und hat mit der iPul-Anlage nach eigenen Angaben neue Maßstäbe gesetzt. Zu den Kernkompetenzen des Unternehmens zählen das Know-how und die Erfahrung der Misch- und Dosieranlagen sowie der Werkzeugtechnologie. "Mit der Expertise und der Erfahrung von Pultrex ergänzen wir unsere Systemkompetenz und bieten nun die komplette Wertschöpfungskette aus einer Hand. Gleichzeitig verfolgen wir gemeinsam das Ziel, den standardisierten Anlagenbau für die Pultrusion gemeinsam voranzutreiben und damit unseren Kunden optimal preis-leistungsgerechte Lösungen zu bieten", ergänzt Beyl. Kompetenzzentren bündeln Know-How Der Standort Manningtree von Pultrex wird zum Krauss Maffei Competence Center für den Bau von Pullern (Abziehvorrichtungen), Filament-Winding- und Pullwinding-Anlagen. Gleichzeitig fließt das Know-how und die Erfahrung des englischen Unternehmens in der Konstruktion von harztränkenden Bad-Anlangen für die Pultrusion mit ein.Die Profilproduktion in Manningtree wird den Angaben zufolge im gleichen Maßstab fortgeführt. Kunden können ab sofort ihre Prototypen- und entsprechende Serienfertigung vor Ort testen und die Erfahrungen und Kenntnisse in ihre Entwicklungsarbeit mit einfließen lassen. Die Misch- und Dosiermaschinen für die iPul-Anlagen kommen aus München, die Werkzeuge vom Krauss Maffei Standort Harderberg. "Damit konzentrieren wir das Anlagen-Knowhow der Pultrusion gezielt an den Standorten, wo die Kompetenz sitzt", ergänzt Beyl.

